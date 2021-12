PT está 'desesperado' ao insinuar 'caixa-dois', afirma DEM

O presidente do DEM-Bahia, José Carlos Aleluia, classificou de "desespero" as insinuações de que o candidato ao governo Rui Costa (PT) fez sobre uso de "caixa-dois" e "compra de votos" que estariam ocorrendo na campanha eleitoral deste ano.

O petista apontou o dedo para a candidatura de Paulo Souto, do DEM, ao dizer que a campanha do adversário tem "três vezes mais" carros de som e placas de propaganda que a candidatura dele. Isso apesar de a campanha do DEM ter captado bem menos (R$ 5,6 milhões contra R$ 14,6 milhões de Costa). A insinuação é a de que haveria uma arrecadação extra que não está sendo declarada ao TSE, o que configuraria em prática de "caixa-dois".

"Absurdo"



Souto não quis responder, delegando essa tarefa a Aleluia, que disse também ser um "absurdo" o fato de Rui "atacar o Ministério Público Eleitoral para não prestar depoimento sobre as acusações públicas que fez de compra de votos e caixa-dois, crimes eleitorais, nas eleições baianas".

Conforme o candidato do DEM a deputado federal, "é dever do MPE investigar a denúncia. O autor dela tem obrigação de colaborar com a investigação. Essa estranha reação do petista contra o MPE reflete a campanha de desespero da candidatura do PT na Bahia".

Afirmou ainda que "toda a imprensa noticia os vultosos gastos da campanha petista, os maiores do país, e, em vez de dar explicação sobre o assunto, o candidato se esquiva, dizendo que o volume de propaganda de sua campanha é inferior ao nosso, quando qualquer cidadão que circule pelas ruas constata com os próprios olhos a inverdade desta afirmativa".

Responsabilidade



Aleluia declarou que a reação seria típica do comportamento do PT "que não se responsabiliza por nada". E aproveitou para fazer propaganda: "O jeito petista de fazer política perdeu a validade. O povo baiano não suporta mais um governo que, com base em massiva propaganda, tenta passar a ideia de que a Bahia vive no melhor dos mundos, quando sofre o caos da saúde pública e da insegurança que resultou no assassinato de 37 mil baianos nos últimos anos".

O comando da campanha estuda se as declarações de Rui Costa são passíveis de ação judicial.

adblock ativo