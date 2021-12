PT e PSDB articulam apoio de Geddel

O espólio eleitoral do ex-ministro Geddel Vieira Lima, candidato do PMDB derrotado na disputa pelo governo da Bahia, tem destino incerto. Neste domingo, 3, após o resultado das urnas, Geddel disse que perdeu as eleições porque o PT não cumpriu o acordo de apoiar o duplo palanque. “Eu não perdi para Wagner, perdi para o Lula”, declarou ele, que, evitando falar em traição, não quis antecipar se dará apoio à Dilma Rousseff no segundo turno.

Geddel só tomará uma decisão depois de ouvir o PMDB. “Estou indo para Brasília, conversar com o meu partido, para, a partir dessa conversa, nos posicionarmos partidariamente”. A conversa, adiantou Geddel, será em relação ao processo político-eleitoral, leia-se: 2º turno. Enquanto aguardam um posicionamento do PMDB baiano, petistas e tucanos já se movimentam para atrair os votos dos correligionários e apoiadores de Geddel.

O presidente estadual do PSDB, Antônio Imbassahy, não descarta uma possível aliança com o PMDB na Bahia em prol da eleição de Serra. "O segundo turno é sempre uma nova eleição. E numa nova eleição, automaticamente existe um realinhamento. A nossa disposição é conversar com todos aqueles que desejam o melhor para o País, inclusive as lideranças do PMDB".

Coordenadora da campanha da candidata petista no Nordeste, Moema Gramacho, acredita que deverá prevalecer a posição nacional do partido, que disputa a vice-presidência com o deputado Michel Temer. “Geddel não tem que ficar sentido com Dilma. Ele tem que ficar sentido com a forma de fazer campanha que ele adotou. Acho que está na hora de rever isso”.

Questionada sobre qual seria esta "forma de campanha de Geddel", Moema disparou: "Acho que quando ele quis agredir o governador Jaques Wagner, ele agride um pouco do nosso projeto como um todo, que é o mesmo projeto nacional. E isso pode ter sido ruim para ele".

Verdes - O presidente do PV na Bahia, Ivanílson Gomes, afirma que o partido na Bahia vai seguir a orientação da executiva nacional, que deverá se reunir ainda hoje. “Se o partido optar por um dos candidato, vamos apoiar. Mas acredito que a executiva deverá liberar a militância para votar em quem achar melhor”.



