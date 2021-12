PT e PSB devem fechar posição sobre eleições nesta 6ª

PT e PSB devem definir nesta sexta-feira, 1º, a posição em relação à chapa majoritária na disputa pela prefeitura de Salvador nas eleições deste ano. Uma reunião das executivas municipal e estadual do PT que aconteceria nesta quinta, 30, foi adiada para esta sexta.

Já o PSB se reuniu nesta quinta, mas não chegou a nenhuma decisão e deve se reunir novamente nesta sexta. A ideia dos partidos é "manter a unidade" entre PT, PSB e PCdoB (único dos três que já tem pré-candidatura lançada, da deputada federal Alice Portugal).

No entanto, segundo fontes consultadas por A TARDE, ainda não há acordo e, pelo andamento das conversas entre as legendas, a maior possibilidade é que duas chapas sejam formadas: a do PCdoB, com Alice, e outra encabeçada pela senadora Lídice da Mata (PSB), que teria o apoio do PT.

Apesar de os debates não estarem avançando para a unidade, representantes dos partidos ainda têm esperanças de formar apenas uma chapa.

2 de Julho

A ideia dos partidos é fechar uma definição ainda nesta sexta, antes, portanto, do tradicional desfile do 2 de Julho, que acontece no sábado, 2 (seja com uma única candidatura ou com duas).

Além da possibilidade destas duas chapas, a base do governador Rui Costa (PT) ainda conta com a pré-candidatura do deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) para a disputa pela prefeitura.

