PT e DEM tentam colar placa de 'mentiroso' um no outro

Enquanto a população baiana cobra melhoria no sistema de saúde pública, os candidatos ao governo Rui Costa (PT) e Paulo Souto (DEM) têm dedicado os últimos dias da campanha eleitoral para mostrar que alguém está mentindo sobre a construção dos hospitais de Alagoinhas e Ribeira do Pombal. Nesta segunda-feira, a Justiça Eleitoral concedeu liminar aos advogados do DEM para que a propaganda política do PT pare de usar uma fala de Souto sobre o assunto.

O juiz eleitoral Márcio Reinaldo Miranda Braga entendeu não ser possível uma coligação usar imagem de candidato concorrente sem permissão, "sobretudo com intenção de desgastá-la".

O vídeo usado é um trecho da entrevista que Souto concedeu à TV Bahia. Após a fala do candidato do DEM, a apresentadora do programa petista, com ar desdenhoso, diz: "Mas como assim, minha gente? O hospital tem mais de 60 anos". Logo depois são exibidas "entrevistas" com moradores de Alagoinhas e Ribeira do Pombal afirmando que os hospitais foram construídos bem antes dos governos de Souto.

Obrigado a rir

Nesta segunda, o governador Jaques Wagner reforçou a tese ao ser entrevistado na Rádio Metrópole por Mário Kertész. Sem ser perguntado sobre o assunto, tomou a iniciativa de declarar: "Hoje, na campanha, até o que não fez está dizendo que fez. Eu fui obrigado a dar risada. Porque o candidato já foi duas vezes governador, uma vez vice, até hospital que já existia ele andou dizendo que foi ele que construiu". Rui reforçou durante campanha em Campo Formoso: "Reformar não é construir".

Semana passada, o deputado estadual Joseildo Ramos (PT), ex-prefeito de Alagoinhas, também bateu na tecla que o Hospital Dantas Bião tem mais de 60 anos. Em resposta, o deputado Paulo Azi (DEM) divulgou fotos de 2005 do canteiro de obras do Dantas Bião para mostrar que a unidade teria sido totalmente reconstruída pelo então governador Souto. Já o presidente do DEM, José Carlos Aleluia, disse que deu-se o mesmo em Ribeira do Pombal. "O governador Souto construiu um hospital em cima do antigo e ampliou. O velho tinha 26 leitos e o governo ampliou para 136 e mais UTI. O problema é que atualmente os dois estão em situação precária", disse.

