PT e aliados lançam esboço de programa de governo

Petistas e aliados apresentam às 18h30 desta terça-feira, 28, o que foi batizado como programa de governo participativo. Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, apenas a concepção do programa a ser capitaneado por Rui Costa (PT) e Otto Alencar (PSD) será divulgado .

"A partir de amanhã (hoje) se constitui um grupo de trabalho responsável por coordenar encontros regionais. Serão 13 caravanas para discutir o programa pelo interior do estado, a primeira acontecendo em Feira de Santana no dia 8 de fevereiro", antecipa Anunciação.

De acordo com o dirigente petista, também devem se tornar públicas as indicações de PSD, PCdoB, PDT, PP, PR, PRB, PSL, PTB e Solidariedade para compor a coordenação do programa de governo. Anunciação, contudo, evita cravar o nome do coordenador geral. "Pelo PT o secretário de Organizações, Ivan Alex, e o secretário de Finanças, Élio Santana, farão parte da equipe de coordenação", informa.

A iniciativa também ficará disponível na internet, porém a formatação das caravanas é bem anterior ao espaço online de discussão. No período entre as eleições de 1989 e 1998 - a primeira e a última derrota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de chegar ao Palácio do Planalto -, estruturas similares foram adotadas, sob a denominação de "Caravanas da Cidadania".

Assim como acontece com Rui Costa, o PT deve adotar estratégia semelhante em São Paulo, onde o ex-ministro da Saúde, José Padilha, é pré-candidato a governador e vai participar de caravanas para se tornar mais conhecido da população.

Segundo informações, o nome do secretário de Planejamento, José Sérgio Gabrielli, continua entre os cotados para assumir a função. Rejeitado na disputa pela indicação petista para o Palácio de Ondina, Gabrielli recebeu o convite de Rui Costa e também da direção nacional do PT para coordenar o programa de governo.

Colaborativo

O conceito geral adotado pelo PT para formatar o programa de governo é também adotado pela Rede Sustentabilidade, que se agregou ao PSB e disponibilizou plataformas online para colaboração de eleitores.

No caso do modelo proposto na Bahia por nove partidos da base governista, em cada uma das 13 caravanas serão montados grupos setoriais, com coordenadores partidários e da sociedade civil. "Cada partido vai apresentar um coordenador e um suplente e o mesmo deve acontecer nas regiões", afirma o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação.

Segundo o dirigente petista, dois eixos são considerados primordiais, economia sustentável e políticas sociais. "Esses são pontos básicos, mas vamos incorporar sugestões", sugere.

Além dos nove partidos que assinam o convite para o lançamento do programa, Anunciação sinaliza que um acordo está prestes a ser formalizado para a adesão do PSC à candidatura de Rui Costa. "Na próxima semana teremos uma confirmação", aponta o petista.

Procurado, o pré-candidato ao governo, Rui Costa, não foi localizado para falar sobre o lançamento do programa de governo. Segundo a assessoria da Casa Civil, o titular da pasta passou o dia em Brasília, reunido com representantes de ministérios. A temática dos encontros, todavia, não foi antecipada.

