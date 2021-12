Enquanto não começa o ato da convenção que vai oficializar a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, a direção do PT divulga vídeos em que defende a realização de uma reforma política imediatamente. As gravações são estreladas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo atual presidente do partido, Rui Falcão.

Nos vídeos é feita a defesa de uma reforma política na qual se deve adotar o financiamento público de campanhas eleitorais e o voto em lista fechada para as eleições proporcionais.

O ato, que estava marcado para começar às 10 horas, está atrasado. São esperadas declarações de Lula, Rui Falcão, do vice-presidente Michel Temer (PMDB), que será confirmado candidato a vice na chapa, e da própria presidente Dilma.

Até o momento, o auditório do Centro de Convenções Brasil XXI, onde vai ocorrer a convenção, não está lotado. Enquanto esperam o ato, os presentes escutam o jingle de campanha "Dilma, coração valente".



A convenção é transmitida ao vivo pelo site do partido.

Ricardo Brito e Ricardo Della Coletta | Agência Estado PT divulga vídeos em que defende reforma política

