PT consegue proibir vídeo com abraço de Pelegrino e João

Depois que o DEM conseguiu proibir a veiculação do vídeo "Eu disse sim pra João", em que o candidato a prefeito ACM Neto (DEM) aparecia manifestando apoio ao prefeito João Henrique, no segundo turno da eleição de 2008 - utilizado pelas campanhas do PT e PMDB - agora foi o departamento jurídico dos petistas que obteve a cassação do vídeo (usado pelo Democratas) em que Nelson Pelegrino (PT), no segundo turno da eleição de 2004 para prefeito, pede apoio a João e o abraça calorosamente.

Curiosamente, os dois vídeos usados como munição, exploravam a suposta aproximação do prefeito com os dois candidatos adversários. A liminar em favor do PT foi obtida na 10ª Zona Eleitoral. O uso da imagem de Pelegrino "com montagem e trucagem" foi considerada de "efeito difamatório e degradante" pelo juiz.

A advogada Ana Paula Mendonça, autora da representação, disse que a cena com o candidato petista (abraçando João) foi retirada do contexto o que causou dano. Ela também pediu direito de resposta o que ainda não foi julgado.

Outra disputa acirrada é pelo uso do título "Time de Lula". Os advogados do PT foram vitoriosos também no recurso que impetraram no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra a decisão de um juiz zonal que mandou retirar as fotos do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma e do governador Jaques Wagner das propagandas de candidatos a vereador do PSB/PSL, que são coligados do PT. Segundo TRE "não há referência ao candidato da chapa majoritária", e portanto não haveria irregularidade.

