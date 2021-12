PT baiano reúne evangélicos para pedir voto à candidata Dilma

A coordenação de campanha da petista Dilma Roussef na Bahia reuniu cerca de 300 representantes evangélicos na noite desta quinta-feira, 21, no Hotel Fiesta, com o objetivo de rebater os ataques tucanos de que a candidata seria favorável ao aborto.



É mais uma ação do PT baiano para conquistar o eleitorado evangélico, segmento no qual Dilma perdeu votos no final do primeiro turno após as polêmicas com a questão do aborto, levantada por seus adversários. A ideia é que as lideranças religiosas propaguem o voto pró-Dilma aos seus fiéis.



O evento foi conduzido pelo senador eleito Walter Pinheiro (PT), que é batista. Outros políticos com ligação religiosa estavam presentes, como o senador capixaba Magno Malta (PR) e o deputado federal Márcio Marinho (PRB). O governador Jaques Wagner (PT), que é judeu, não compareceu ao evento, embora tivesse sido anunciado que ele iria.

