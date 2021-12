PT baiano inicia "força-tarefa" para fortalecer campanha de Dilma

Uma verdadeira força-tarefa foi iniciada na manhã desta sexta-feira, 8, pelo PT baiano para dar a Dilma mais de 70% dos votos no Estado, no segundo turno. Prefeitos, deputados, vereadores e militantes do partido reuniram-se no Hotel Pestana, em Salvador, com o governador Jaques Wagner e outras lideranças da sigla, que buscaram dar fôlego à militância para correr atrás de votos nesta nova etapa.



Dilma teve, no Estado, 62% dos votos válidos no primeiro turno, percentual semelhante ao do governador Jaques Wagner. Para aumentar esse percentual, disse Wagner na coletiva de imprensa, serão buscados os votos dos eleitores de Marina Silva (PV) e daqueles que se abstiveram de participar do pleito - cerca de 20% dos baianos não votaram.

