PT aceita abrir mão de vice na chapa

Um dia após a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) desistir da disputa pela prefeitura de Salvador, o PCdoB e o PT não mediram esforços, nesta terça-feira, 12, para evitar possível dispersão dos socialistas e garantir a unidade dos partidos de esquerda em torno da pré-candidatura da deputada federal Alice Portugal (PCdoB).

Logo cedo, a deputada comunista tomou a iniciativa de telefonar para Lídice, que está em Brasília, pedindo o apoio da senadora à sua pré-candidatura. Na parte da tarde, foi a vez do presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, declarar que o seu partido estaria disposto, em nome da unidade, a abrir mão para o PSB da vaga de vice na chapa de Alice Portugal.

"Se para a continuidade do projeto de unidade houver necessidade de o PT ficar de fora da chapa majoritária, nós estaríamos dispostos a fazer este debate, mesmo compreendendo que a legitimidade e a preferência do vice cabe ao PT", afirmou o dirigente petista.

No campo governista há outras duas pré-candidaturas: a do deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) e de Cláudio Silva (PP). A TARDE apurou que o PP e o PSOL, que também concorrerá à prefeitura com o pré-candidato Fábio Nogueira, procuraram a senadora propondo aliança.

A senadora confirmou que conversou com Alice Portugal. "Disse a ela que passei a bola para o Diretório Municipal do PSB se posicionar, e que vou aguardar a decisão da reunião da executiva nesta quinta-feira (amanhã)", disse Lídice, adiantando, contudo, que em nenhum momento foi colocada em discussão a possibilidade de o PSB vir a ser vice de chapa.

Lídice, que sempre defendeu a unidade da esquerda, declinou do convite para disputar a prefeitura de Salvador feito por outros partidos, inclusive o PT, após considerar não haver, por parte dos partidos da base do governador Rui Costa (PT), um projeto consistente para enfrentar a campanha de reeleição do prefeito ACM Neto (DEM).

Em nota, o PSB municipal afirma que as conversas sobre as eleições têm se voltado prioritariamente para a composição da chapa proporcional, e não na construção estratégica de uma posição comum e de uma chapa majoritária que possibilite esse enfrentamento.

