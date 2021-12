PSTU perde 730 filiados no país

O posicionamento do PSTU em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) provocou um racha no partido e culminou com a saída de cerca de 730 filiados em todo o país, entre eles a pré-candidatura à prefeitura de Salvador e presidente municipal da legenda, Renata Mallet. A ruptura foi comunicada oficialmente nesta quarta-feira, 6, por meio de uma carta enviada à direção nacional do partido e publicada no site da legenda.

O PSTU tem defendido o "fora todos eles" e não participa das manifestações contra o impeachment. Por outro lado, o grupo divergente acredita que o partido deveria se posicionar contra o impedimento da presidente, caracterizado como uma "manobra parlamentar, sem que isso significasse, evidentemente, prestar qualquer apoio político a Dilma".

"Não vamos pedir a volta de Dilma, sabemos a traição do governo do PT, mas apoiar um golpe da direita não dava para fazer", disse Renata Mallet, complementando que a decisão tem sido discutida há oito meses.

O grupo dissidente vai se reunir no próximo dia 23, em São Paulo, para criar um novo movimento, ainda sem nome, "que dialogue com a juventude, trabalhadores, grupos feministas, LGBTs e de luta contra a opressão e o racismo", de acordo com ela.

Renata ainda não descartou a possibilidade ser candidata, com a cessão da legenda, o que será definido em reunião no próximo domingo. Caso ocorra, ela será a candidata pelo PSTU, mas com o novo posicionamento, já fora do partido.

Renata não descarta a formação de um novo partido. "Ainda não falamos de partido, mas de um movimento menos engessado, mais flexível, saudável e alegre".

Alfinetadas

Apesar de afirmarem que a ruptura foi "amigável", a direção do PSTU e os dissidentes não esconderam as divergências políticas e trocaram alfinetadas. Enquanto o PSTU tem apostado no isolamento político, não participando das manifestações pró e contra impeachment, os dissidentes defendem "a mais ampla unidade na ação prática, na luta comum, e avaliamos que esta luta passa hoje pela bandeira do Fora Temer".

A direção do PSTU, também em posicionamento publicado no site da legenda, diz que "a posição dos companheiros não leva em consideração que o governo Dilma, do PT, ao trair miseravelmente os trabalhadores e ao atacar seus direitos, despertou entre eles um ódio mais que merecido".

O grupo que deixou o partido também defende a formação de um terceiro campo também nas eleições municipais deste ano, propondo uma unidade entre PSTU, PSOL, PCB, organizações políticas que não possuem legalidade e movimentos sociais, com a construção de uma "Frente de Esquerda e Socialista".

A direção do PSTU, por sua vez, diz que "os companheiros dão uma importância às eleições burguesas maior do que elas deveriam ter para os revolucionários" e afirma que a maioria do partido não concorda com a visão de unidade com PSOL e PCB. "O projeto do PSOL é radicalizar a democracia. O projeto do PSTU é fazer a revolução socialista. São coisas completamente diferentes. Não há como apresentar e construir no movimento uma alternativa revolucionária junto com uma reformista".

