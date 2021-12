PSOL representa contra ACM Neto para justificar patrimônio

O PSOL, partido do candidato à Prefeitura de Salvador e presidente do Diretório Municipal do partido, Fábio Nogueira, entrou com uma representação no Ministério Público Estadual, nesta sexta, 26, contra o atual prefeito ACM Neto. A representação foi feita através do mandato do vereador psolista Hilton Coelho.

De acordo com a assessoria do candidato psolista, o pedido de processo tem por objetivo investigar o aumento de mais de 100% do patrimônio de Neto de 2012 até hoje - período em que é prefeito de Salvador. Além disso, o PSOL também pede para apurar as denúncias feitas pela vice-prefeita e também candidata, Célia Sacramento, a qual afirmou para A TARDE, em entrevista publicada no domingo, 21/08, que houve superfaturamento nas obras da Barra, do Rio Vermelho e da ciclovia do subúrbio.

"O PSOL e a sociedade baiana pedem esclarecimentos a ACM Neto em relação ao aumento exorbitante do seu patrimônio pessoal, em um período de crise econômica que estamos passando. Ele precisa responder também às denúncias feitas por Célia Sacramento de superfaturamento das obras!", diz Fábio Nogueira.

"A representação do Ministério Público solicita inquérito sobre a possibilidade de improbidade administrativa do prefeito ACM Neto", diz, também, a nota enviada por assessoria de imprensa do candidato. Na Procuradoria do Ministério Público, localizada no CAB, a sigla entrou com uma ação na qual pede investigação em "caráter criminal" enquanto órgão público responsável em apurar possíveis crimes cometidos por prefeitos.

