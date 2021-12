PSOL fará oposição a quem vencer

Os candidatos derrotados no 1º turno das eleições de Salvador Márcio Marinho (PRB) e Rogério da Luz (PRTB) ainda não declararam a quem vão apoiar nessa nova etapa do processo eleitoral, em que somente ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) disputam a Prefeitura de Salvador. Mas Hamilton Assis (PSOL) anunciou, nesta quinta-feira, 11, em coletiva à imprensa, como decisão do partido, a mesma a posição que, logo após o resultado da votação, declarou como sua opinião pessoal. O PSOL não apoia nenhum dos candidatos. "Qualquer que seja o eleito, organizaremos oposição a esse senhor", disse Assis.

"Pelegrino e Neto são candidatos a gerente de um mesmo projeto", afirmou, reproduzindo o seu discurso de campanha. "O DEM representa o retrocesso, tudo que ocorreu nas gestões carlistas", avalia. "O choque de ordem proposto por Neto significa a exclusão dos setores populares, uma faxina étnica", avaliou.

"Já o PT, não conseguiu apresentar um projeto alternativo. O governo petista tem seguido o mesmo caminho de garantir benesses às grandes empresas, o que pode se ver na construção da Arena Fonte Nova e na decisão de colocar metrô na Paralela", afirmou o psolista, ressaltando que, apesar de ter sido sondado por setores petistas, não foi procurado por nenhum dos dois candidatos após as eleições. O que, ressaltou, não teve interferência na decisão de rejeitar as duas candidaturas. "O nosso problema não é afago. É projeto", pontuou.

Márcio Marinho (PRB) anunciará nesta sexta-feira, 12, o seu candidato, embora se especule que o evento, marcado para as 10h, na sede do partido, será apenas para formalizar o apoio a Pelegrino. Já Rogério da Luz, que obteve 20,1 mil votos (1,56%), vai aguardar até 2ª-feira. "Vou conversar com os candidatos e ver quem integra as minhas propostas ao programa de governo".

