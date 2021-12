Psol confirma Marcos Mendes como candidato ao governo do estado

Marcos Mendes será o candidato do Psol para o governo da Bahia nas eleições deste ano. A confirmação ocorreu na manhã deste domingo, 29, durante a convenção estadual eleitoral do partido, realizada na Escola de Dança da Ufba.

Quem completa a chapa como candidata a vice-governadora é Mira Alves, conhecida como Dona Mira, integrante do Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB).

Esta é a terceira vez que Marcos Mendes vai disputar o pleito para governador. Ele foi anunciado como pré-candidato do partido em novembro do ano passado, quando seu nome foi aprovado por unanimidade no 6º Congresso Estadual do Psol.

A primeira candidatura de Mendes ao governo foi em 2010, quando ele recebeu 30.705 votos. Em 2014, ele voltou a concorrer ao cargo e levou 50.891 votos.

Formado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia, Marcos Mendes concorreu ao primeiro cargo eletivo em 2006, como deputado federal, e também foi candidato a vereador por duas vezes, em 2008 e em 2012.

