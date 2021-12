PSDB confirma nome de Aécio e bate na tecla da mudança

Agora é oficial. Aécio Neves foi formalizado como candidato do PSDB à Presidência da República, durante convenção nacional do partido em São Paulo. Seu nome teve a aprovação de 447 dos 451 delegados da convenção.

Principal candidato de oposição até agora e segundo colocado nas pesquisas eleitorais, Aécio será o terceiro tucano a tentar chegar ao Palácio do Planalto desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em 2002.

Antes dele, Geraldo Alckmin, em 2006, e José Serra, em 2010, fracassaram na tentativa. Mas desta vez as condições são mais favoráveis para Aécio, já que a candidatura petista será da presidente Dilma Rousseff, que busca a reeleição num momento de baixa popularidade, crescimento econômico fraco, inflação alta e queda nas pesquisas eleitorais.

Aécio Neves avaliou, neste sábado, que nenhum partido da base aliada do governo federal está completamente unido no apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com ele, o PT está unido, mas "um pouco desanimado" para a disputa.

"Nenhum dos partidos que apoiam a presidente está unido em sua base. Talvez apenas o PT. Talvez um pouco desanimado, mas eu reconheço que está unido", afirmou.

Na entrada da Convenção Nacional do PSDB, que sacramentou seu nome como candidato a president , o tucano defendeu o nome do ex-governador José Serra para a disputa ao Senado Federal por São Paulo. "Nome extraordinário para qualquer cargo público. Seria muito bom para São Paulo", disse.

O governador Beto Richa (PSDB), do Paraná,disse que seu Estado fará "a diferença" para a eleição de Aécio. "Todos estamos cansados de assistir diariamente pela imprensa escândalos, denúncias, corrupção, desvio de conduta, traição à confiança do povo. Os brasileiros estão nas ruas dizendo que não suportam mais", disse Richa.

O líder do PSDB no Senado, o senador Aloysio Nunes Ferreira, fez críticas ao governo Dilma e disse que "mudança é a palavra mais falada nessa convenção". "Ninguém aguenta mais, nós estamos por aqui com o PT, com seu jeito autoritário de governar, da sua maneira despótica de tratar os adversários e aliados, da propaganda mentirosa de vender um país que não existe", disse o senador.

Aloysio afirmou ainda que "os brasileiros estão chocados com as notícias de corrupção". Segundo ele, a presidente Dilma "desperdiçou o apoio popular que tinha". "Bananeira que já deu cacho precisa ser cortada, nós estamos aqui pra isso", concluiu o senador.

O ex-governador de São Paulo José Serra, que por anos travou um bate com Aécio Neves (MG) pelo protagonismo dentro do PSDB, disse na convenção que o partido chegará "unido" na eleição. A primeira frase do discurso de Serra foi uma saudação ao mineiro, a quem chamou de "futuro presidente da República". "Nós temos um encontro marcado com o Brasil", disse Serra.

Célia é vice do PV

Com a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, na vice, o Partido Verde (PV) confirmou, neste sábado, 14, em Brasília, a candidatura à Presidência da República de Eduardo Jorge para as eleições deste ano.

Eduardo Jorge já foi quatro vezes deputado federal, uma vez estadual e duas vezes secretário municipal de Saúde de São Paulo.

"Ao contrário das outras grandes três candidaturas, o PV tem uma coisa só, que é a força das ideias. (...) O que o partido pode contribuir com o Brasil é com ideias, é um partido de vanguarda. E a gente espera que a população possa dialogar com a gente", afirmou o candidato.

