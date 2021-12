PSDB analisa publicar entrevista interna de FHC

São Paulo - Ainda é uma proposta em discussão, mas o PSDB está analisando a possibilidade de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dar uma entrevista a um veículo interno do partido.



O objetivo é desfazer o mal-estar em alguns setores da militância tucana sobre a percepção de que FHC foi escondido pela campanha do presidenciável José Serra.

Ex-sócia - Antes de entrar para o governo, Erenice Guerra era sócia do escritório Trajano e Silva Advogados Associados. O irmão da ministra foi sócio da empresa e o filho da titular da pasta Israel Guerra chegou a fazer reuniões particulares no escritório. Segundo denúncia publicada por Veja, Israel teria feito tráfico de influëncia no governo, do qual já fez parte.



Debate Falido - Integrante da campanha de Dilma Rousseff acredita que o tipo de debate como o de domingo na RedeTV!, amarrado em regras como os demais de TV, não pesa na escolha do eleitor.



"Não se consegue debater um tema com seriedade. Esse modelo está falido", afirmou.





