PSC faz parte da base governista, mas ainda não deu apoio a Rui

Partido da base do governador Jaques Wagner, o PSC ainda não definiu se apoiará o candidato do PT ao governo estadual, o secretário da Casa Civil, Rui Costa. Pelo menos, é o que diz o presidente da legenda na Bahia, Eliel Santana, que não descarta sequer a possibilidade de se juntar à oposição, como ocorreu nas eleições de Salvador em 2012.



"Até o momento, não conversamos sobre essa possibilidade, assim como não conversamos com Rui Costa", diz. Atualmente, a legenda comanda apenas o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro).



"Eu não sei, por exemplo, quais são as intenções de Rui enquanto candidato, ou de qualquer outro pré-candidato, em relação ao crescimento do partido. Se nós sentirmos a possibilidade de crescimento do partido, não vejo dificuldade nenhuma", avisa Eliel, que será candidato a senador.



O discurso é reforçado pelo pré-candidato da sigla à Presidência da República, Everaldo Pereira. "Não temos aliança com nenhum candidato até agora", afirma.



Partido e religião



Apesar do discurso, o pastor Everaldo Pereira nega que o PSC seja um partido religioso ou ligado a igrejas. "É um partido político com princípios cristãos", afirma.



Entre eles, estão posições contrárias ao casamento gay ou à legalização do aborto. "Na hora que eu colocar dois homens e eles procriarem, aí eu aceito", argumenta em relação ao primeiro tema.



O objetivo da sigla na Bahia é repetir pelo menos o desempenho de 2010 nas urnas, quando elegeu cinco deputados estaduais e dois federais. Deputado estadual, o pastor Sargento Isidório poderá tentar a reeleição ou tentar uma vaga na Câmara Federal, de acordo com o que informou Eliel.

adblock ativo