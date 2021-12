PSC é criticado por pergunta sobre legalização da maconha

O Partido Social Cristão (PSC) decidiu questionar a opinião do eleitor sobre a legalização da maconha no Brasil. A discussão foi proposta no perfil do Facebook do partido, que historicamente é contrário à medida por defender que a droga causa problemas para as famílias. O PSC concorre à Presidência com o candidato Pastor Everaldo.

O questionamento teve a adesão dos internautas e o post foi compartilhado 695 vezes e recebeu 3.520 comentários até as 11h35 desta sexta, 22. Muitos internautas criticaram a imagem utilizada pelo PSC para fazer o post, considerando que a foto é sugestiva, já que mostra uma pessoa cabisbaixa. Diversos usuários discordaram do partido e defenderam a legalização da maconha, argumentando que a proibição estimula o tráfico de drogas.

