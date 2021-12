PSC diz não abrir mão de Irmão Lázaro para Senado

A indefinição sobre a candidatura de Irmão Lázaro ao Senado na chapa majoritária de Zé Ronaldo (DEM) deve chegar ao fim nos próximos dias. É o que garante o novo presidente do PSC, o deputado estadual Heber Santana.

Durante o encontro que empossou Heber como novo líder da legenda no estado, o socialista cristão afirmou que a definição da presença de Lázaro cabe agora, exclusivamente, ao pré-candidato ao governo. "Possuímos total interesse na manutenção da candidatura na chapa majoritária, mas não abrimos mão da permanência de Lázaro como senador, cabe agora ao pré-candidato Zé Ronaldo definir a presença de Lázaro”, disse.

Heber ainda afirmou que, caso o desejo do partido não seja atendido, a legenda estuda a possibilidade de lançar o candidato com outras alianças. “Enquanto essa definição não vem, vamos utilizar esse tempo para viabilizar essa candidatura, outros partidos já manifestaram interesse e não podemos mais ficar em condições de espera”, garantiu.

Entretanto, o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) afirmou que conta com a força do nome de Lázaro no pleito de outubro. “Queremos Lázaro do nosso lado, o nome dele tem força, tanto para o Senado, quanto para vice-governador, estamos em detalhes para definir isso, só precisamos definir qual a melhor posição para ele”, disse.

