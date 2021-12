PSB oficializa aliança com Aécio; Lídice vota neutro

Por 21 votos a favor, a Executiva Nacional do PSB decidiu formalizar o apoio a Aécio Neves (PSDB) no segundo turno da sucessão presidencial. Dos 29 membros que votaram na reunião desta tarde, sete optaram pela neutralidade e apenas um, o senador João Capiberibe (AP), defendeu o apoio à petista Dilma Rousseff.

Votaram pela neutralidade a deputada Luiza Erundina (SP), a senadora Lídice da Mata (BA), o senador Antonio Carlos Valadares (SE), Bruno da Mata (Secretário da Juventude), Joilson Cardoso (secretário sindical), Kátia Born (AL), além do presidente Roberto Amaral.

É esperada a chegada do candidato do PSDB à sede nacional do partido em Brasília para que o anúncio oficial do apoio seja proclamado.

adblock ativo