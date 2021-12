PSB da Bahia refaz peças para horário gratuito

O PSB da Bahia está refazendo o material de televisão para o horário eleitoral cujo início está marcado para terça-feira, dia 19.



Serão feitas homenagens a Eduardo Campos (PSB), candidato à presidência da república que morreu em acidente de avião na quarta-feira. O partido vai utilizar as imagens da campanha de rua do socialista na Bahia com a candidata ao governo Lídice da Mata e ao Senado Eliana Calmon.



É improvável, pela exiguidade de tempo, que peças com o novo candidato do partido à presidência sejam veiculadas já no primeiro dia do programa eleitoral. O PSB ainda não se reuniu para definir o substituto, mas o nome natural é o de Marina Silva, a candidata a vice na chapa de Campos.



Antônio Carlos Tramm, um dos coordenadores da campanha estadual do PSB, disse que o trauma da tragédia ainda está muito vivo e as decisões sobre os rumos da campanha ainda serão tomadas, mas assegurou que a linha programática da candidatura de Eduardo Campos será mantida.



"Acredito que não só o PSB, mas todos os outros partidos vão homenagear o Eduardo Campos nos seus primeiros programas. Nós temos muitas imagens de rua, pois ele esteve este ano seis vezes na Bahia. Mas a tragédia ainda é muito recente para se definir as coisas", disse.



Por outro lado, as placas de rua onde aparecem imagens de Campos com os candidatos do estado devem ser mantidas por algum tempo, "até como uma homenagem a ele", disse Tramm.



Especulações



Tramm confirmou que os nomes da candidatas ao governo, Lídice da Mata, e ao Senado, Eliana Calmon começaram a ser falados para compor como vice a nova chapa presidencial do PSB tendo Marina Silva na cabeça.



"Nomes do PSB nacional já especularam o nome de Lídice para vice, enquanto em nível da Bahia se lembrou a hipótese de Eliana, mas por enquanto não há nada oficial, as candidaturas das duas permanecem no estado", diz.



Tramm afirma que Marina sempre é muito celebrada pela militância do PSB quando ela visita Bahia. "Temos um apreço muito grande por ela e não vejo outra solução melhor que o de Marina para substituir o Eduardo", disse.

adblock ativo