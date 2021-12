PSB confirma que vai apoiar Alice na disputa por Salvador

A executiva estadual do PSB chancelou, na noite desta sexta-feira, 15, a decisão tomada pelo Diretório Municipal e por pré-candidatos a vereador de apoio à candidatura da deputada federal Alice Portugal (PCdoB) à prefeitura de Salvador.

A notícia foi confirmada pela senador Lídice da Mata (PSB-BA) logo após reunião com o presidente da municipal, Waldemar Oliveira, na sede do PSB.

"É uma decisão coerente com o que defendíamos, de construção da unidade da esquerda em Salvador, como ocorreu nas outras vezes em que disputamos eleição na cidade", afirmou Lídice.

A senadora também teve seu nome indicado para disputar Salvador por setores do PT, mas declinou do convite, na última terça, alegando a falta de um projeto consistente por parte da base governista para enfrentar a candidatura à reeleição do prefeito ACM Neto (DEM).

A decisão do PSB de apoio a Alice será comunicada oficialmente ao PCdoB e ao PT na próxima segunda, 18, quando o partido pretende discutir as bases da aliança e definir como se dará a sua participação na campanha.

O PSB poderá, ainda, indicar um nome para vice na chapa de Alice. O nome da deputada estadual Fabíola Mansur já tem a indicação de Waldemar Oliveira, mas a senadora Lídice da Mata informou que esta decisão só deverá ser tomada pelo partido na próxima semana.

