PSB confirma Lídice da Mata para deputada federal

Uma semana após a formalização de Ângelo Coronel (PP) na chapa do governador Rui Costa (PT), a senadora Lídice da Mata (PSB), que brigou pela vaga, informou oficialmente que será candidata a deputada federal. O PSB, em nota, voltou a reafirmar o apoio a Rui e à Jaques Wagner (PT), excluindo o nome de Coronel.

Em nota, o PSB aproveitou para criticar a escolha do governador. Disse que "a injusta retirada" da senadora da candidatura à reeleição na chapa majoritária "reduz o espaço da esquerda e da mulher na política baiana".

O PSB também descartou a hipótese de Lídice sair candidata avulsa ao Senado, o que "resultaria em imenso prejuízo para as eleições dos deputados estaduais e federais do nosso partido".

"Diante deste quadro, a Comissão Executiva Estadual do PSB da Bahia, em reunião ampliada, com os deputados estaduais, federal e dirigentes partidários, atendendo ao apelo da Direção Nacional, no sentido da ampliação da bancada de deputados federais, resolve que a presidente estadual da legenda na Bahia, Lídice da Mata, será candidata a deputada federal nas eleições de 2018", informa a nota.

