PSB baiano organiza missa em memória de Campos

A representação baiana do PSB vai se reunir em uma missa em memória de Eduardo Campos no próximo sábado, 23. A celebração será às 18 horas no Mosteiro de São Bento.

Eduardo Campos morreu no último dia 13 em um acidente aéreo na região de Santos, São Paulo.

A missa também vai lembrar os outros mortos no acidente: os quatro integrantes da equipe de campanha do ex-governador de Pernambuco e os dois tripulantes.

A Bahia foi o estado do Nordeste que Campos mais visitou como candidato à presidência da República pelo PSB tanto durante a pré-campanha como logo após a oficialização da candidatura. Foram seis visitas.

