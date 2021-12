PRTB vai protocolar denúncia na Polícia Federal contra fraude eleitoral

Será protocolada nesta segunda-feira, 30, às 14h, na sede da Polícia Federal (PF), em Água de Meninos, uma denúncia de uma suposta fraude envolvendo as eleições na Bahia. O documento e uma gravação de áudio serão entregues à PF pelo presidente do PRTB, Rogério Tadeu Da Luz, o pré-candidato a governador pela sigla, João Henrique Carneiro, e o pré-candidato a senador, Celsinho Cotrim.

Segundo Da Luz, trata-se de uma denúncia grave de um fato que teria prejudicado os dois pré-candidatos. “Foi algo que tentou prejudicar o PRTB e nossos candidatos. Então o partido vai entrar com esta denúncia, que vai explicar muita coisa do que está acontecendo na política da Bahia nos últimos tempos”, disse ele ao Portal A TARDE.

A denúncia, formalizada pelo advogado do partido, Neomar Filho, deve ser disponibilizada à imprensa após o procedimento. Em nota divulgada nesta segunda, o PRTB informa que os três representantes iriam conceder uma entrevista coletiva no local.

No entanto, a Polícia Federal se pronunciou sobre o caso e proibiu temporariamente a entrada de funcionários da imprensa no prédio da Superintendência. “O órgão não está autorizado a disponibilizar o espaço para qualquer tipo de atividade de cunho político e em desacordo aos interesses do mesmo”.

Após a divulgação do comunicado da PF, Rogério Da Luz ressaltou que as informações sobre a denúncia serão repassadas fora do prédio. “Eu já liguei para a assessoria da Polícia Federal e pedi desculpas por qualquer transtorno, até porque já dei coletiva ao sair de lá outras vezes e nunca tive problema. Mas, parando para refletir, das outras vezes não estava próximo a uma eleição. A PF agiu corretamente e a gente respeita. Então vamos fazer a denúncia e, do lado de fora, vamos falar com todo mundo para que fique claro”, esclareceu.

