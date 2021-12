Protesto de grevistas interrompe treinamento de mesários

O treinamento dos mesários para as eleições 2012 foi interrompido em alguns cartórios da capital baiana, na tarde desta quinta-feira, 16, após os servidores do judiciário terem paralisado as atividades em prol da greve nacional dos servidores federais. Com o movimento, os profissionais que atuam na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cruzaram os braços e, durante todo o dia, realizaram apitaço na instituição, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com a assessoria de comunicação do TRE, as datas para treinamento devem ser remarcadas. Como nem todos os cartórios da capital deixaram de funcionar, o órgão orienta que os mesários convocados procurem os locais onde devem realizar o treinamento, por meio de telefone, para confirmar o cancelamento das atividades.

Os mesários convocados ou cadastrados no projeto Mesário Voluntário realizam o treinamento em local, data e hora definidos em sua carta de convocação, enviada pelos cartórios das Zonas Eleitorais em que estão inscritos. Na Bahia, os treinamentos foram iniciados na última segunda, 13. Uma opção para o convocado é fazer o treinamento pela internet no endereço mesarios.tre-ba.gov.br.

Neste caso, os convocados deverão seguir as instruções descritas em sua carta de convocação, realizando o cadastro no site indicado e utilizando um número de acesso fornecido pela Justiça Eleitoral. Eles serão automaticamente dispensados do treinamento presencial, desde que realizem o curso online até o dia 17 de setembro. Os mesários que não realizarem nenhum dos treinamentos serão procurados pelas suas respectivas zonas para que uma nova data seja agendada.

adblock ativo