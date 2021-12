Pros e Solidariedade correm para filiar novos vereadores e prefeitos

É cedo para dimensionar o tamanho que os recém criados Partido Republicano da Ordem Social (Pros) e Partido Solidariedade (SDD) terão no cenário político eleitoral do próximo ano na Bahia.

É que as duas siglas, que no Estado caminham em lados opostos - o Pros na oposição e o SDD na situação - ainda têm até o dia 23 deste mês para atrair à suas bases o maior número de prefeitos e vereadores.



Este é o prazo dado pela legislação eleitoral para quem quiser mudar de partido sem perder os mandatos por infidelidade partidária. A regra vale para quem não vai ser candidato em 2014 e, por algum motivo, está insatisfeito com a atual legenda.



A expectativa do deputado federal Marcos Medrado, que preside o Solidariedade na Bahia, é que 25 prefeitos se filiem ao novo partido. "Já temos 103 vereadores e nossa meta é filiar cerca de 300", informa o deputado.



No comando do Pros no Estado, o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador e deputado federal licenciado, Maurício Trindade, disse que espera filiar até 400 vereadores.



"Hoje já reunimos 250 vereadores em vários municípios", informa Trindade, estimando que de seis a sete prefeitos mudarão de partido para ingressar no novo Pros.

Tempo na TV

De concreto, por enquanto, é que o Solidariedade, que integra a base petista do governador Jaques Wagner e da presidente Dilma Roussef, nasceu na Bahia mais robusto que o Pros.



Além de Marcos Medrado, que deixou o PDT, o SDD ganhou mais dois deputados federais: o ex-peemedebista Arthur Maia, que será vice-lider da bancada na Câmara, e Luiz Argôlo, que deixou o PP. O partido arregimentou, ainda, o vereador, Geraldo Jr., ex-PTN, que comandará a legenda em Salvador.



O Pros, que estará sob a influência do grupo político do prefeito ACM Neto (DEM), surgiu com apenas um deputado federal, Maurício Trindade (ex-PR), e outros três vereadores de Salvador: Davi Rios (ex-PSD), Ana Rita Tavares (ex-PV) e Cátia Rodrigues (ex-PMDN).



Tanto o governo quanto a oposição aguardam o fim das filiações partidárias para saber o tamanho, o peso e o tempo que as novas adesões agregarão às coligações no horário político eleitoral.

