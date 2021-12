Propina na Petrobras esquenta debate entre Aécio e Dilma

Os candidatos à Presidência da República Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) repetiram na noite deste domingo, 19, trocas anteriores de acusações, no penúltimo debate antes do segundo turno, na TV Record.

Aécio aproveitou a chance de provocar Dilma após a primeira declaração pública da petista de que houve desvios na Petrobras. "A senhora ontem reconheceu que houve desvios na Petrobras. O que eu me pergunto é: aquele que é denunciado como recebedor continuará como tesoureiro do seu partido?", questionou o senador, em referência ao tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.

Dilma lembrou novamente, então, a notícia veiculada na última semana, de que o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, teria recebido propina para impedir uma investigação sobre a estatal em uma CPI, segundo o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. "O senhor confia naqueles que dizem que o presidente do seu partido recebeu recursos para acabar com uma CPI?", perguntou.

A presidente repetiu que há indícios de um esquema de corrupção na estatal, "mas ninguém sabe quanto foi e quem foi". Além disso, questionou "onde estão os corruptos da pasta rosa, da compra de votos para reeleição, dos trens e do metrô [de São Paulo]", ao se referir a escândalos e denúncias ligadas ao PSDB.

Dilma ainda perguntou se, nos casos citados, os tucanos eram inocentes ou tinha havido "prevaricação" por parte daqueles que conduziram as investigações. "O Brasil tem instituições, candidata. Se não é comprovada a acusação, a pessoa é inocentada", respondeu Aécio.

Economia e segurança

A maior parte dos embates se concentrou no primeiro bloco do debate, que foi se tornando mais propositivo com o passar do tempo, com eventuais provocações entre os candidatos, que amenizaram o tom. Aécio evitou chamar Dilma de "leviana", como havia feito em outras ocasiões, e a presidente também não classificou o senador como "mentiroso".

Os candidatos discutiram assuntos ligados à economia e segurança pública, entre outros temas. Aécio disse que todos os brasileiros serão afetados com um crescimento de 0,3%. "Precisamos atrair investimentos e permitir que a economia cresça como a de alguns países vizinhos", afirmou, ao comparar o Brasil com nações como Chile e Peru. "Não sei porque, mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Não concordo que vá crescer 0,3%", respondeu a petista.

Ao discutirem segurança, Aécio afirmou que 24 adolescentes são mortos todos os dias no Brasil. Dilma respondeu que o governo federal não tem responsabilidade constitucional sobre o setor e pediu ao senador que falasse sobre Minas Gerais, estado governado por ele entre 2003 e 2010. "Gostaria que o senhor falasse sobre o caso de Minas Gerais, onde houve aumento de 52% dos homicídios, segundo o Mapa da Violência", completou.

Os presidenciáveis voltaram a reivindicar para seus partidos a "paternidade" do Bolsa Família., programa instituído no governo Lula unificando ações de transferência de renda do governo Fernando Henrique Cardoso, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Programa Auxílio-Gás.

