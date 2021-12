Propaganda na TV: Candidatos partem com tudo para o 2º turno

Com a retomada da propaganda eleitoral nesta segunda-feira, 15, para o segundo turno da eleição em Salvador, ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) terão, a partir do início da campanha na TV, o mesmo tempo de exibição, 10 minutos cada um, para expor suas propostas e, como já é esperado, partir para o ataque ao adversário. A TV é ainda o meio de maior alcance junto ao eleitorado, embora as redes sociais já sejam um importante instrumento de disseminação de informações. Pesquisa Datafolha confirma que 65% do eleitor leva em consideração os programas de TV para decidir seu voto.

Coincidência ou não, em Salvador, nestas eleições, de fato, Pelegrino decolou com o início da campanha na TV. Antes de o início da propaganda eleitoral, o petista não pontuava mais do que 20% dos votos de acordo com as pesquisas. Depois, com as inserções e seus quase 15 minutos na TV, o candidato do governador Jaques Wagner encostou em ACM Neto, que saiu na frente com folga na largada, chegou a ser líder nas pesquisas, inclusive na boca de urna, e ficou com menos de 1% atrás do Democrata após o resultado de domingo.

Contando com o aumento do tempo para conquistar mais eleitores, já que no primeiro turno, Pelegrino tinha mais do que o dobro de minutos na propaganda televisiva devido às alianças com outros partidos, Neto crê que, agora, a briga será igual. O comando de campanha do Democrata acredita que com mais cinco minutos na TV, o candidato aproveitará o tempo maior para "reforçar as propostas, mostrar equívocos do PT e se defender dos ataques".

Antes, segundo o comando da campanha de Neto, não havia tempo suficiente para se defender, sendo que os minutos na TV eram usados "ou para rebater as críticas ou apresentar os planos de governo". Agora, de acordo com a assessoria do Democratas, serão explorados pontos considerados "sensíveis" pelo comando de campanha do DEM para o PT.

Temas como a segurança pública (hoje tão sujeita a críticas da população e que põe a capital baiana entre aquelas com os piores índices de violência do país), saúde (durante a gestão João Henrique, o PT indicou o secretário municipal de saúde, Luiz Eugênio Portela) e ética (tendo como principal ponto o julgamento do mensalão) serão usados como uma espécie de telhado de vidro pelo DEM.

Já o comando de campanha do Partido dos Trabalhadores para a campanha de Pelegrino não crê que os minutos a mais ou a menos de propaganda na TV façam tanta diferença no resultado das urnas. Para eles, o que importa não é o tempo que determinado candidato consegue na TV, e sim o conteúdo das propostas apresentadas pelo postulante.

Questionado sobre os assuntos que usarão contra ACM Neto, já que os opositores acreditam que a munição do PT já se esgotou colocando na berlinda as cotas e a ameaça de "surra" do deputado federal em Lula, o comando da campanha do petista afirma que ainda há muita "munição" a ser gasta no segundo turno.

Os petistas, contudo, garantem que todas as críticas que fizeram e farão a Neto não passaram de fatos que são de "conhecimento público". Citaram a ação movida pelo DEM contra as cotas e o vídeo com Neto ameaçando Lula, e garantiram nunca ter "atacado a honra" do adversário, como dizem que o Democratas fez com Pelegrino.

Para angariar mais votos, o PT pretende focar mais a sua campanha na classe média, após a divulgação do resultado por zonas, disponibilizado pela Justiça eleitoral. De acordo com o levantamento, Pelegrino foi mais votado em bairros economicamente mais pobres, enquanto Neto atingiu os melhores resultados em bairros como a Pituba, Itaigara, Graça e Barra.

Para a dita classe média, o PT tem como estratégia "explicar melhor e com mais detalhes as propostas para essa fatia da população. Assuntos como requalificação da orla e mobilidade urbana, que são temas de mais interesse desse público do que a melhoria de postos de saúde e da educação pública, serão trabalhados a fim de atrair os eleitores.

TV - A campanha no rádio e na TV começa nesta segunda-feira, e, de acordo com a justiça Eleitoral, os dois candidatos têm o mesmo tempo, cada um com 10 minutos, com dois períodos diários de 20 minutos. Todos os dias haverá propaganda eleitoral, inclusive aos domingos, iniciando-se às 7h e às 12h, no rádio; e às 13h e às 20h30, na televisão. A propaganda vai ao ar até o dia 26, antevéspera da votação.

