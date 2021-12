Propaganda eleitoral gratuita pode começar em 48 horas

A propaganda eleitoral gratuita da disputa para presidente da República e governador, nos Estados em que haverá segundo turno, pode começar a partir de 48 horas da proclamação dos resultados do primeiro turno. A data limite para seu início é 16 de outubro. E a eleição será no último domingo de outubro, dia 31.



O horário eleitoral gratuito do segundo turno será veiculado em dois períodos diários de 20 minutos para cada cargo em disputa. A propaganda será exibida também aos domingos até o dia 29 deste mês. Os horários de transmissão são os mesmos do primeiro turno, no rádio às 7 horas da manhã e ao meio dia, e na televisão às 13 horas e às 20h30.



Além do segundo turno na corrida presidencial, em que disputam Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), haverá nova disputa no Distrito Federal e em sete Estados (Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rondônia e Roraima).

