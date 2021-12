Promessas e obras na área de mobilidade acirram disputa

SÉRIE 2/5 - MOBILIDADE URBANA

Um dos debates mais presentes nas campanhas dos candidatos à prefeitura de Salvador é sobre a facilidade (ou dificuldade) de se locomover na cidade. A TARDE ouviu dois especialistas para analisar projetos dos candidatos nessa área.

Desde a última semana o tema mobilidade urbana tem sido um dos motes para batalhas entre os principais candidatos à prefeitura de Salvador na campanha da TV. Enquanto o prefeito ACM Neto (DEM), que busca a reeleição, evidencia o que fez e o que pretende implantar, a exemplo da abertura de vias no Subúrbio e orla ou BRT Lapa-Iguatemi, a candidata Alice Portugal (PCdoB) aproveita o alinhamento com o governador Rui Costa (PT), seu principal cabo eleitoral, para exibir o metrô e vias como a Orlando Gomes - realizações do estado.

Fato é que seja de ônibus, metrô, bicicleta, carro, elevador, trem, plano inclinado, embarcação ou apenas a pé, a mobilidade urbana é uma necessidade do eleitor e, por isso mesmo, tão cara aos candidatos.

A TARDE buscou a opinião de dois especialistas para avaliar propostas para mobilidade nos programas de governo dos sete candidatos: Antônio José Batista de Azevedo, doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano, e Cristina Aragón, arquiteta e sócia do Escritório de Mobilidade Sustentável.

Programas

O professor Antonio Azevedo avalia que no programa de Neto "há um apelo às classes mais favorecidas e um outro às camadas de baixa renda, com a oferta de ações concentradoras, preponderantemente em áreas já saturadas de investimentos públicos" (leia acima). Ele louva iniciativas como a de pavimentar e drenar o bairro de São Cristovão. E lembra que "a ampliação de vias e avenidas, a despeito de ser algo importante, não soluciona os problemas da mobilidade".

Já a proposta de Alice é vista como "alvissareira" e mais detalhada e objetiva. "Colocaria Salvador ombreada às cidades com os melhores serviços públicos de transportes, como por exemplo Madri, Lisboa, Sydney e Melbourne. A proposta é mais detalhada e objetiva, inclusiva".

O programa de Célia é elogiado, diz que traz a observação da topografia da cidade, do transporte náutico. Mas com a ressalva de que o programa deve beneficiar todas as classes sociais (A, B, C, D e E) para contemplá-las proporcionalmente.

O programa de Da Luz seria "extremamente reduzido para o tema, o que prejudica uma avaliação com mais substância". Os projetos de Isidório teriam "parca inovação", mas com a boa ideia de citar o uso de combustível de fonte renovável para ônibus.

As propostas de Fábio Nogueira seriam oportunas e demonstram "cuidado com a juventude, o desemprego de Salvador e o combate à violência urbana". Para o professor, o candidato Claudio Silva (PP) apresenta proposta "bem ordenada, demonstrando conhecer a problemática que envolve o tema e na cidade, porém sem novidades, nada agrega, por exemplo sobre aspectos referentes ao transporte da/na costa marinha".

Promessas

A arquiteta Cristina Aragón avalia que os candidatos não especificam nem quantificam propostas como, por exemplo, quantos quilômetros de vias serão construídos ou quantas escadarias reformadas. "Assim, ao final do governo não fica possível aferir se o programa de governo foi cumprido", diz.

"Nenhum candidato apresentou a proposta de reduzir velocidade, implantar um programa de segurança do trânsito, de incentivar a migração do transporte individual para o público (...) de descentralizar a oferta de comércio e serviços, medidas estas que poderiam trazer, em consequência, a redução dos tempos de viagens".

Ela lembra, ainda, que os candidatos propõem implantação de mais ciclovias e ciclofaixas "sem abordar como resolver a circulação nas demais vias urbanas". Ou seja, "faltou aos candidatos a compreensão de que, sendo um veículo de transporte, a bicicleta deve conviver em harmonia com os demais modos".

Candidatos respondem

A candidata Alice Portugal comprometeu-se "com todas as propostas e ideias que colaborem com a melhoria da mobilidade urbana em Salvador". Diz, ainda, que seu programa de governo "foi construído de maneira colaborativa e teve o apoio de setores da sociedade civil e por isso, não está imune a ajustes" e que aceita acrescentar "boas ideias de especialistas".

Já Célia Sacramento agradeceu as observações e afirmou que as incluirá no seu plano de governo. "Acreditamos que as sugestões são válidas para a melhoria da mobilidade da nossa cidade. O nosso principal objetivo é a inclusão, e a mobilidade urbana é uma delas".

O coordenador do plano de governo de Neto, Luiz Carreira, respondeu que a Louos e o PDDU, elaborados no bojo do plano Salvador 500, refletem a proposta para o futuro da cidade:

"Nesses documentos está expressa, de forma transparente e com a força de lei, a visão de ACM Neto sobre mobilidade, cujo plano setorial está neste momento em fase de elaboração. Ao invés de simples ações tópicas e localizadas, ACM Neto tem uma clara proposta de transformação da estrutura urbana de Salvador, mudando, em favor dos bairros populares, a matriz de investimento público historicamente vigente", diz.

Dia, ainda, que a melhoria da mobilidade em Salvador não virá da realização de obras viárias isoladas, mas, principalmente, da redução das viagens de metade da população soteropolitana que mora nas regiões do "miolo" e do Subúrbio.

Claudio Silva afirma que em seu programa "há uma clara definição de política voltada aos pequenos arranjos produtivos locais, que permitirá impacto significativo na mobilidade".

Silva lembrou, ainda, que em relação ao modal cicloviário, o governo estaria criando o "Cidade Bicicleta" e que seria seguido por ele, caso eleito. Os candidatos Sargento Isidório e Da Luz não responderam até o fechamento desta matéria.

adblock ativo