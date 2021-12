Promessa de Aécio: benefício atende 1% das cidades mineiras

O candidato Aécio Neves (PSDB) prometeu estender à região Nordeste o programa Poupança Jovem, implantado por ele em 2007 durante seu governo em Minas Gerais. Atualmente, o benefício, que oferece R$ 3.000 para os alunos que completarem o ensino médio, só atende 9 das 853 cidades mineiras, de acordo com levantamento da Folha de S. Paulo.

Aécio promete que o pagamento é feito no "dia da formatura", mas em Minas Gerais, o repasse chega a demorar até um ano após a conclusão do ensino médio. O programa tem o objetivo de evitar a evasão escolar, além de fomentar a inclusão no mercado de trabalho e a geração de renda.

A campanha de Aécio disse à Folha que o Poupança Jovem está sendo implantado de forma progressiva em Minas Gerais. A promessa do tucano é uma tentativa de mostrar que Aécio pretende investir na área social e não tem a intenção de cortar benefícios associados ao PT, como o Bolsa Família.

