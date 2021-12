Proibido de usar vídeo de Souto na TV, Rui recorre à web

Depois de ser proibido pela Justiça Eleitoral de usar imagem de Paulo Souto (DEM) em sua propaganda eleitoral, o petista Rui Costa postou em sua página do Facebook o vídeo em que diz que o democrata mentiu sobre a construção dos hospitais de Alagoinhas e Ribeira do Pombal. A mídia produzida pelo PT traz parte de uma entrevista de Paulo Souto, onde ele fala da construção das unidades de saúde.

Nesta segunda, 25, o juiz eleitoral Márcio Reinaldo Miranda Braga concedeu liminar proibindo o petista de usar a imagem do adversário em sua propaganda. Ele argumentou que uma coligação não usar a imagem do concorrente sem permissão. A decisão judicial prevê multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

A discussão sobre a "paternidade" dos hospitais já dura alguns dias. Petistas falam que as unidades de saúde já existiam antes do governo de Souto e que ele reformou os equipamentos. Já aliados do democrata argumentam que ele reconstruiu os hospitais no lugar das instalações antigas, ampliando o atendimento.

