Programas para a juventude concluem debates de A TARDE

Representantes dos candidatos ao governo da Bahia apresentaram programas para a juventude, na segunda-feira à noite, durante evento que encerrou o ciclo de debates "O seu voto faz o amanhã", promovido pelo Grupo A TARDE em parceria com instituições de ensino superior com o objetivo de aproximar os candidatos ao governo baiano da comunidade em geral e do eleitorado acadêmico, em particular.



Realizado na Universidade Católica de Salvador (Ucsal), o debate envolveu alunos da instituição, professores e convidados, que discutiram o tema Políticas para a Juventude, num ambiente em que não faltaram críticas, sugestões e questionamentos. Mary Castro, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Juventudes, Identidades, Cultura e Cidadania da Ucsal, destacou a importância do tema em debate. “As políticas para a juventude devem estimular a democracia participativa”, assinalou Mary Castro.



As críticas aos adversários foi a tônica do encontro em que as políticas para a juventude foram debatidas entre os representantes dos candidatos ao governo baiano. Enquanto o coordenador estadual da juventude petista, Eden Valadares, ressaltava as realizações do governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, e a proposta de continuidade do programa adotado pela atual gestão, as deficiências na área eram ressaltadas pelos partidos adversários.



Valadares falou de números oficiais que apontam a inclusão de quatro milhões de jovens em programas educacionais, de desenvolvimento econômico e de acesso à cultura e comparou o quadro encontrado por Wagner em 2007,em que a juventude não era tratada como uma camada social específica. Segundo Valadares, na gestão Wagner, o jovem passou a ser visto como parte importante no processo de desenvolvimento do Estado, com ampliação do acesso à cultura, ao emprego, à saude e à participação política, alvo das discussões que tiveram lugar nas diversas secretarias estaduais.



“O jovem deixou de ser problema para ser solução”, disse Valadares. Mas críticas à gestão petistas foram rapidamente disparadas pelo representante de Geddel, Nestor Neto, presidente do PMDB Jovem, que repetiu acusações de que o governo Wagner esconde a realidade com o excesso de propaganda oficial. “A juventude negra da periferia não aprova essa gestão”, disse Neto, que também se referiu aos índices de violência no Estado, que vitima os jovens negros, especialmente, e a política de governo para combater o crack, o analfabetismo e a falta de acesso à cultura, assim como a falta de incentivo à economia do Estado, com impacto na geração de emprego e renda.



Não faltaram referências do representante do PMDB à baianidade de Geddel, numa contraposição ao fato de Wagner ser do Rio de Janeiro, o que vem sendo explorada pelos peemedebistas.

Representante de Paulo Souto, o secretário Jorge Narreto, presidente da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), não se manifestou quando Neto, respondendo a uma pergunta, negou que Geddel venha a ter a mesma postura do prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), seu aliado em nível municipal, em relação à juventude. “Geddel ajudou a eleger João Henrique, mas não tem autoridade para mudar as suas decisões. Geddel fará diferente”, disse. As críticas em relação à propaganda do governo foram reforçadas pelo DEM, que acusou Wagner de divulgar números que não correspondem à realidade.



“Mas a verdade é que Salvador tem três vezes a margem de violência registrada em São Paulo”, assinalou Barreto, que se referiu também à abordagem feita pela campanha de combate ao crack, ponto que vem sendo bastante explorado pela oposição. “Essa história de caixão e cadeia tem que acabar”, observou. “Negros da periferia não passam dos 25 anos de idade”, disse, salientando que a falta de políticas específicas também tem contribuído para aumentar os índices de criminalidade entre os jovens negros baianos.



Representante do Partido Verde, o candidato a deputado federal Waldir Santos (PV) iniciou a sua fala com a tentativa de desconstruir o entendimento de que o Partido Verde participou do governo Wagner. Santos mostrou que tem lado na briga que divide a legenda, saindo em defesa do candidato Luiz Bassuma e criticando os que participaram da administração. “O PV refuta a ideia de que integrou essa política ambiental desastrosa”, assinalou Santos, citando a tentativa do governo de implantar usinas nucleares em municípios baianos, na gestão de Juliano Matos (PV), secretário do Meio Ambiente na gestão Wagner. Críticas à educação e referências à corrupção no governo estadual foram reproduzidas por Santos, à semelhança do candidato ao governo do seu partido, Luiz Bassuma.



Carlismo - A estratégia do PSOL, de mostrar ser o diferencial nessas eleições, foi posta em prática por Gustavo Mercês, representando o candidato Marcos Mendes. Mercês pôs num mesmo “pacote” todas as outras candidaturas, referindose ao DEM e ao PMDB como “filhotes do carlismo”, sem poupar as alianças de Wagner, que hoje tem o ex-carlista Otto Alencar como vice na sua chapa. “São representações da direita oportunista e da esquerda vendida”, disse Mercês, condenando o pacto de governabilidade a que hoje está sujeito o PT.“O PT abriu mão dos interesses dos trabalhadores. Hoje está unido aos mesmos carlistas que exterminaram a juventude negra do Estado. O PSOL nunca estará onde estão Collor, Sarney ou Otto Alencar”, assinalou Mercês, aproveitando questionamentos sobre onde estarão os partidos políticos após as eleições.



O financiamento público de campanha, uma das bandeiras do PSOL, também foi lembrada por Gustavo Mercês, quando a plateia reivindicouatençãoaosusuáriosde outras drogas, que não o crack, que, segundo Mary Castro, especialista da Ucsal, tem sido colocado como“vilão” nas justificativas para os altos índices de violência e criminalidadenopaís. “O álcool causa danos tão graves quanto o crack, mas o governo não questiona os lucros de empresas como a Ambev, porque são elas que financiam as suas campanhas”, disse Mercês, que repetiu o desafio do candidato do governo, Marcos Mendes (PV), para que os partidos revelem quem financia as campanhas.

>> Confira as propostas de cada candidato:



LUIZ BASSUMA (PV):

O deputado federal Luiz Bassuma foi representado no “Seu voto faz o amanh㔠pelo candidato a deputado federal Waldir Santos (PV), que apresentou como prioridade o combate à corrupção e investimentos pesados na educação, com o objetivo de promover a inserção do jovem no mercado de trabalho. O PV também promete atenção à educação especial, à cultura e ao esporte, além da destinação adequada dos recursos estaduais e federais em políticas voltadas para a juventude baiana.



GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB):

O presidente do PMDB Jovem, Nestor Neto, representou o candidato peemedebista ao governo do Estado. Ele apresentou um programa de governo em queoEstadoseráindutordas políticas de desenvolvimento social, com a descentralização dos investimentos, que priorizarão o ensino profissionalizante, com parcerias com instituições comoSesi e Senac, visando a oferta de empregos e a formação de mão-de-obra qualificada entre os jovens.



MARCOS MENDES (PSOL):

O programa de governo do PSOL foi apresentado pelo sindicalista Gustavo Mercês, que destacou como prioridade a garantia de acesso à cultura e à educação pública de qualidade.Propôs a criação de centros para a juventude voltados para a cultura, esporte e lazer, criação de cooperativas de trabalho no campo, estímulo à agricultura familiar e às escolas rurais, atenção aos jovens com necessidades especiais, passe livre para estudantes e ampliação de cotas raciais.



PAULO SOUTO (DEM):

O presidente da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), Jorge Barreto, representou o democrata. Mostrou um programa de governo que garante a discussão das políticas voltadas para o jovem por todas as secretarias de Estado, a criação de centros de atendimento à juventude com promoção do esporte, ao acesso à banda larga e à cultura e à educação, o resgate do Serviço de Orientação ao Estudante (SOE), com direcionamento à carreira profissional e acompanhamento familiar.



JAQUES WAGNER (PT):

O coordenador estadual da juventude do PT, Eden Valadares, apresentou as propostas do candidato à reeleição, que se baseiam na continuidade dos programas para juventude voltados para a cultura e a qualificação profissional, com a garantia de interiorização. A garantia ao jovem de cultura, trabalho, saúde, educação e participação política são objetivos do governo, que promete mais vagas na educação e o protagonismo do jovem nos processos de desenvolvimento da Bahia.

