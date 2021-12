Produtores querem fábricas para fazer sucos e doces de fruta

O grande polo da citricultura baiana atualmente está localizado na cidade de Rio Real, que faz parte do território de Alagoinhas. Mas os laranjais podem ser encontrados em praticamente todas as cidades da região, que responde por 80% da produção baiana. Apesar da mecanização da produção e da perda de espaço para o plantio de eucalipto, acredita-se que a citricultura responda por mais de 50 mil empregos diretos.

José Silveira, 34 anos, é um desses trabalhadores. Para ele, o único problema é ter que passar a semana inteira longe da família em um dos alojamentos da empresa em que trabalha. “Pior é parado, sem fazer nada”, responde.



O especialista em citricultura da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário (EBDA), Geraldo Almeida Souza, que coordena a Câmara Setorial da Citricultura, afirma que os empregos gerados pela atividade oferecem todas as garantias legais. “Você vai ver os trabalhadores sempre com material de proteção e carteira assinada”. afirma.



Incentivos - A quantidade de empregos gerados pela citricultura só não é maior porque os produtores não conseguem transformar as frutas em bens finais, como sucos ou doces. “Faltam indústrias para processar a laranja”, reclama o produtor Wagner Cerqueira Batista. Segundo ele, essas fábricas poderiam ampliar bastante a geração de renda a partir da cultura, mas a instalação das mesmas depende de incentivos.



A qualidade do solo dá à região a possibilidade de investir no plantio de tangerina, limão, abacaxi, maracujá e coco-da-baía



