Procuradoria Regional Eleitoral fará cadastro de candidatos ficha-suja

A Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia (PRE) requereu a diversos órgãos públicos nomes e dados de pessoas que não podem ser eleitas no pleito deste ano com base na aplicação da Lei da Ficha Limpa. Conforme a assessoria de comunicação da PRE, os ofícios já foram encaminhados aos órgãos fiscalizadores, legislativos e judiciais.

Essas instituições devem registrar suas respostas em um banco de dados desenvolvido dentro de um projeto do gabinete do procurador-geral da República para agilizar a análise e o cruzamento das informações, inclusive em âmbito nacional.

A ideia, segundo o procurador regional eleitoral José Alfredo de Paula Silva, é facilitar o trabalho dos representantes do Ministério Público Eleitoral do estado na sua função de impugnar perante a Justiça os chamados "candidatos ficha-suja".

"Os prazos de impugnação de candidaturas são muito exíguos, e o pior é que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (sobre as eleições) não obriga o candidato a apresentar documentos relacionados aos seus processos", disse. Com isso, um banco de dados de "fichas-sujas" facilitará o trabalho do MP.



Símbolo

O caso mais notório de suposto ficha-suja para a eleição deste ano é do ex-prefeito de Salvador João Henrique Carneiro, que já tem três contas rejeitadas pela Câmara Municipal. João já anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSL, mas é teoricamente um caso típico que se encaixa na Lei da Ficha Suja. "Quem teve conta rejeitada devido a vício grave e insanável em tese é candidato forte a ter o nome impugnado", disse o procurador José Alfredo de Paula Silva.

Ele explicou que ainda não estudou a fundo a situação do ex-prefeito, mas, como o caso ficou muito conhecido, é bem provável que, após a análise, a Procuradoria Eleitoral pedirá sua impugnação.

"Isso também pode ser feito por algum partido político", disse. Após esse pedido, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral julgar, deferindo ou rejeitando a impugnação.

