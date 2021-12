Procuradoria acusa Marcelo Nilo de fazer propaganda antecipa

Por utilizar R$ 48,1 mil de sua cota parlamentar para a confecção e distribuição de 70 mil revistas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Nilo (PDT), foi acionado pela Procuradoria Regional Eleitoral junto ao TRE por suposta propaganda antecipada. O Tribunal Regional Eleitoral não havia apreciado o caso até o final da tarde desta terça-feira, 13.

Assinadas pelo procurador regional eleitoral José Alfredo, as duas representações acusam Nilo de propaganda antecipada e conduta vedada a agentes públicos. As revistas trariam, segundo o PRE, conteúdo "no qual faz expressa menção à pré-campanha e a sua candidatura (a governador) em 2014".

Em cada uma das representações, a PRE requer condenação de Nilo ao pagamento de multa equivalente ao valor gasto com a publicação.

Conforme o procurador José Alfredo, o deputado violou o artigo 36, § 3º, da Lei das Eleições (nº 9.504/97), pois a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição, e o artigo 73, inciso II, dessa mesma lei.

O artigo 73 proíbe aos agentes públicos condutas que afetam a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, entre elas "usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram".

A assessoria de imprensa do PRE informa que a revista foi publicada em dezembro do ano passado com verbas da cota parlamentar, que são custeadas pela Assembleia Legislativa do Estado. "Na época, Nilo almejava o Executivo estadual, mas teve de desistir do cargo, pois a escolha do candidato majoritário do campo situacionista recaiu sobre outro político".

Assinala ainda que "em várias páginas do informativo ficou evidente o objetivo do candidato de lançar seu nome como possível candidato no cenário eleitoral, a exemplo da capa e das páginas 6, 7, além de 8 e 9. Nestas duas últimas, constam diversas declarações de políticos, sempre enaltecendo Nilo e chancelando a sua intenção de ser candidato ao governo da Bahia em outubro próximo".

Dentro da lei

O deputado Marcelo Nilo disse não ter feito nada que contraria a legislação.

"Tenho todo respeito pela Procuradoria Eleitoral, mas essa verba indenizatória do deputado é para divulgação do mandato. Foi o que eu fiz. Todos os deputados do Brasil fazem jornal e revista para divulgar o mandato", declarou, informando que vai aguardar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral para decidir se vai recorrer ou não a depender da sentença.

