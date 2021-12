Primeiro debate na TV será sobre políticas para cultura

A cultura será o tema do primeiro encontro transmitido ao vivo, em TV aberta, entre os seis candidatos ao governo estadual, na terça-feira, às 19h. A Academia de Letras da Bahia (ALB) realizará o encontro em sua sede, em Nazaré, que será transmitido pela TVE e também pelo portal do Irdeb.

Doze acadêmicos e quatro artistas convidados escreveram um documento que contém análise das políticas culturais desenvolvidas na Bahia e que foi encaminhado previamente aos concorrentes ao Palácio de Ondina, que participarão do encontro intitulado "A Política Cultural no Estado da Bahia".

Além da baixa destinação de verbas orçamentárias, os acadêmicos criticam a burocratização dos mecanismos de incentivo e fomento. "O governo estadual destina hoje 0,75% do orçamento para a cultura. Esperamos que isto seja elevado para pelo menos 1%, mas o ideal seria 1,5%", comentou o poeta e acadêmico Luís Antônio Cajazeira Ramos.

O acadêmico salienta ainda que, nas campanhas eleitorais, os temas culturais são relegados. "Fala-se sempre de educação, segurança pública e saúde. Esquecem que, sem desenvolvimento cultural, uma sociedade não se desenvolve", salientou Cajazeira Ramos.

Documento

A partir do documento preparado pelos acadêmicos, os candidatos Paulo Souto (DEM), Rui Costa (PT), Rogério da Luz (PRTB), Lídice da Mata (PSB), Marcos Mendes (PSOL) e Renata Mallet (PSTU) terão sete minutos para dizer se concordam ou não com o parecer dos acadêmicos.

No primeiro bloco de perguntas, os candidatos discorrerão sobre a estrutura e o funcionamento da cultura. No bloco seguinte, sobre a manutenção do patrimônio e da memória. "Os candidatos não farão perguntas entre si", explicou Cajazeira Ramos. Os interessados em comparecer à sede da ALB podem se inscrever pelo e-mail academiadeletrasdabahia@uol.com.br.

A prioridade será para agentes de cultura, se for ultrapassada a lotação.

