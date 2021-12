Primeira vez na BA: oito candidatos não terão foto na urna

Oito candidatos não terão fotografias exibidas na urna eletrônica nas eleições na Bahia. Essa é a primeira vez que isso acontece desde 1996 quando a urna começou a ser utilizada, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Segundo o órgão, será exibida uma imagem em branco no lugar da fotografia do candidato. Mas vão aparecer outros dados como nome, cargo e partido.

A situação envolve cinco candidatos a Deputado Federal e um a Deputado Estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), além de dois postulantes a Deputado Estadual pela coligação "Por Uma Bahia Livre e Justa" (PEN e PRTB). De acordo com o TRE, eles não apresentaram a foto para inclusão na urna, nem participaram da Audiência de Verificação de Foto (VVFoto), realizada no dia 29 de agosto.

Os candidatos do PEN e PRTB chegaram a ter a candidatura indeferida, inclusive por conta da ausência de fotos. Mas entraram com recurso e estão aptos a concorrer às eleições. Os postulantes do PHS também tiveram a candidatura indeferida por dissidência do diretório estadual da legenda. Eles entraram com recurso. Como o caso ainda não foi julgado, eles podem participar do pleito.

