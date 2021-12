Presos provisórios e menores infratores poderão votar no domingo

Presos provisórios e adolescentes maiores de 16 e menores de 21 anos de idade que cumprem medidas socioeducativas terão o direito ao voto no próximo domingo, 7. A decisão é do Ministério Público estadual (MP-BA) em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e contemplará pessoas privadas de liberdade em oito municípios baianos. São considerados provisórios os acusados que aguardam presos os seus julgamentos.

O acordo entre os órgãos prevê ainda a instalação de zonas eleitorais pelo TRE em estabelecimentos penais e unidades de internação de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Guanambi, Valença, Barreiras e Paulo Afonso. Segundo a coordenação do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), mais de 670 detentos participarão do pleito.

A seção eleitoral da Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador será visitada por membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), entidade internacional com sede em Washington (Estados Unidos), cujos membros são as 35 nações independentes do continente americano, e que irá observar pela primeira vez, as eleições no país, em cerca de 15 estados.

