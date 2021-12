Presidente do TRE-BA comenta falha das urnas eletrônicas na Bahia

Em entrevista coletiva realizada na manhã deste domingo, 28, durante as eleições do 2° turno, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), José Rotondano comentou sobre o número de urnas com problemas e a substituição das mesmas em algumas cidades no estado.

"O defeito acontece por diversas ações, uma queda de energia, o transporte até chegar ao local de votação entre outros motivos, em sua maioria fatores externos. Como já disse, é uma máquina. Para ela estar funcionando bem, tem que estar perfeita. Acredito que a maioria dessas urnas tenham sido prejudicadas por essa falta de fornecimento de energia em Bom Jesus da Lapa e Barreiras, por exemplo. Tem também a questão das chuvas fortes que influenciam no andamento", afirma o presidente.

As substituições ocorreram na capital baiana (2), Alagoinhas (3), Aramari (1), Capim Grosso (2), Vitória da Conquista (1), Livramento de Nossa Senhora (1) e Barreiras (1).

