Presidente do TRE afirma que demora em filas e tentativas em biometria eram esperadas

Reclamações sobre o período de espera nas filas para o momento de votação ou a dificuldade para realizar a biometria foram inúmeras neste domingo, 7, em escolas de Salvador. Ao Portal A TARDE, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-Ba), José Edivaldo Rocha Rotondano, explicou que algumas situações já eram esperadas.

"Nós informamos que as pessoas poderiam realizar em até quatro tentativas na biometria e caso passasse desse limite, teriam a possibilidade de realizar o voto de modo convencional. Acredito que isso não chegue a 5% ou 10% do total eleitorado baiano", explica o presidente do órgão.

Rotondano também explicou que era esperado que a situação como está ocorresse no dia das eleições: "Era esperado que o sistema sobrecarregasse. E não sabemos a quantidade de quantos votaram com ou sem biometria, essa informação é apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eles que nos passam", revelou.

O desembargador também disse que os eleitores vão poder votar até após às 17h, horário oficial. Mas para isso, eles devem estar no local antes disso. As apurações irão iniciar a partir das 19h.

Rotondano também afirmou que não recebeu de forma oficial a informação de que o eleitor teria realizado seu voto e a urna encerrou antes da confirmação do último candidato (presidente). Além disso ele informou não ter conhecimento sobre a mesária fazendo propaganda de candidato.

Ao ser perguntado sobre como avalia a situação nas escolas, o presidente do TRE sinaliza que as filas também seriam esperadas. "Não era surpresa que teríamos fila por conta dos seis cargos disputados nesta eleição, além do processo do registro da biometria. Acreditávamos que demorariam em média dois minutos para cada eleitor. Nós orientamos que eles levassem a pesca, para que facilitasse o processo. E ainda com a "cola", poderia demorar por conta do processo de biometria e a confirmação dos seis candidatos", conta.

Em relação as reclamações, Rotondano explica: "Pedi compreensão das pessoas por causa das filas e biometria. Não é uma vontade o TRE fazer com que as pessoas passem muito tempo na fila, recebemos informações do tempo de espera e de longas filas, mas não é culpa nossa".

adblock ativo