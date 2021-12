Presidente do PRTB denuncia fraude eleitoral contra pesquisas da HC 7

O presidente do PRTB da Bahia, Da Luz e o pré-candidato ao Senado, Celsinho Cotrim, apresentaram na tarde desta segunda-feira, 30, uma denúncia de fraude eleitoral contra as pesquisas de opinião da HC 7 Consultoria e Assessoria de Imprensa - Eireli.

Segundo os candidatos que compareceram à sede da Polícia Federal, em Água de Meninos, acompanhados do advogado Dr Neomar Filho, a pessoa responsável por entrevistar o público durante a pesquisa estava induzido os eleitores a mudarem o seu voto.

Além disso, eles informaram que o nome do pré-candidato ao governo da Bahia, João Henrique estava errado na pesquisa, colocaram "José Henrique", outro fator apontado na denúncia foi a ausência do nome do pré-candidato Celsinho Cotrim.

