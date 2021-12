Presidente Dilma faz comício com Pelegrino em Cajazeiras

A presidente Dilma Rousseff foi a última a discursar no comício do candidato a prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), na noite desta sexta-feira, 19, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Dilma insistiu na tese de que Pelegrino faz parte do seu time, recomendando o voto ao candidato petista. O alinhamento com o governo do Estado e com o governo federal vem sendo utilizado como estratégia no discurso do candidato do PT.

A presidente também falou sobre a Lei de Cotas, criticando os que eram contra a iniciativa, e sobre o Bolsa Família. Dilma também lembrou do trabalho do ex-presidente Lula quando, em seu governo, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria.

Também participaram do comício a vice candidata Olívia Santana, os ex-candidatos Rogério Da Luz (PRTB), Márcio Marinho (PRB) e Mário Kertész, o governador Jaques Wagner e os senadores Walter Pinheiro e Lídice da Mata.

Na próxima quarta-feira, 24, será a vez do ex-presidente Lula subir ao palanque junto com o postulante à prefeitura de Salvador. O local do comício ainda será definido.

