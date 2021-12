O médico da presidente Dilma Rousseff, Roberto Kalil Filho, disse na manhã desta sexta-feira, 17, ao jornal O Estado de S. Paulo que ela teve apenas um "mal-estar súbito", certamente provocado por "um jejum prolongado". "Mas não foi nada de mais. Ela nem precisou fazer avaliação médica", afirmou. Nesta quinta, após o debate do SBT, a presidente sentiu-se mal enquanto dava entrevista para a emissora.

Kalil comentou que conversou por telefone à noite com a Dilma e "ela estava muito bem". Explicou que "é natural, em qualquer pessoa" este tipo de mal-estar quando fica muito tempo sem se alimentar.

De acordo com a assessoria da presidente, o clima está muito quente e seco em São Paulo e isso acabou provocando o mal-estar. A presidente teria tomado água, suco, comido uma barra de chocolate e logo se recuperou.

A agenda de Dilma para esta sexta-feira em Florianópolis e Curitiba está mantida. No final da tarde, a presidente retorna para Brasília. Amanhã cedo, tem agenda em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e depois, carreata com prefeitos do Estado, chegando à quadra da Escola de Samba Portela. Domingo, Dilma pretende passar o dia se preparando para o debate da Rede Record, que ocorrerá às 22 horas.

Tânia Monteiro | Estadão Conteúdo Presidente Dilma está bem de saúde, diz médico

