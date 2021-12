Presidente de mesa é preso após agredir mesário em Salvador

O presidente de mesa da seção 572 do Colégio Agnelo de Brito, Israel Silva Bispo, 24 anos, foi conduzido à delegacia na tarde deste domingo, 26, após agredir um dos mesários com um chute na boca na Boca do Rio.

A vítima, Gilmar Santos Lima Junior, 19 anos, também foi conduzida até a delegacia. De acordo com informações da 9ª Delegacia Territorial, Israel e Gilmar e outras testemunhas estão sendo ouvidos pelo delegado.

