Presidente da UGT-BA é lançado pré-candidato a prefeito de Salvador

O presidente da União Geral dos Trabalhadores na Bahia (UGT-BA), Magno Lavigne (Rede), será lançado como pré-candidato à prefeitura de Salvador em evento que acontece a partir das 18h no Centro de Convenções Iguatemi Business Flat, no Caminho das Árvores.

O ato do partido Rede Sustentabilidade terá a presença da ex-senadora Heloisa Helena.

“A plenária acontece em um momento especial para nós do partido, já que a partir do mês de dezembro, a Rede Sustentabilidade realizará seminários para o plano de governo, baseado na sustentabilidade, justiça social e combate às desigualdades”, explicou Lavigne.

Advogado, radialista e fundador da UGT, o sindicalista foi secretário municipal de Governo em Ilhéus, titular da Comissão Tripartite e Paritária da Igualdade Racial do Ministério do Trabalho e diretor do Instituto Sindical Interamericano para Igualdade Racial.

“O momento político, cabe a nossa bandeira de sindicalismo inovador, ético e cidadão, pois nos preocupamos com emprego e qualidade de vida, mas também com transporte, rede de esgoto, saúde, creche, moradia entre outros”, explicou, frisando que é preciso conscientizar a sociedade para a necessidade de defender a natureza, "seu maior patrimônio".

Segundo Magno Lavigne, nesse contexto, vem a defesa de ambiente urbano mais equilibrado, com justiça social e empoderamento para que os negros ocupem mais espaço.

“Salvador tem 470 anos de história e, apesar de ser a maior cidade negra fora da África, nunca elegeu um negro ou uma negra”, ressaltou.

