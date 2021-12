Presidenciáveis virão à Bahia esta semana, mas debate é dúvida

Na semana decisiva da eleição presidencial, na qual o PT baiano realiza intensa mobilização no Estado em favor da candidatura de Dilma Rousseff – que recebe o apoio formal de dirigentes e lideranças do PV – e o PSDB traz à Bahia o senador eleito por Minas Gerais, Aécio Neves, para reforçar a candidatura de José Serra, a grande dúvida é: o que acontecerá com o segundo debate regional entre os dois presidenciáveis, marcado para quarta-feira, à 12h20, na TV Aratu.



O debate caminha, na verdade, para ser transformado numa sabatina com o candidato tucano, o único que confirmou a participação no evento. Na coordenação da campanha da presidenciável petista a informação é de que ela, neste dia, irá a Manaus.



“Fomos convidados e Serra comparecerá”, garantiu o presidente do PSDB na Bahia, Antonio Imbassahy. O presidente do PT estadual, Jonas Paulo, por sua vez, disse, ontem, que nem ele nem o governador Jaques Wagner foram informados sobre este debate no segundo turno.

Embora o PV tenha decidido como partido manter-se neutro no segundo turno, os seus integrantes foram liberados para apoiar um dos candidatos. Ivanilson Gomes, presidente do PV-BA, um dos que aderiram à candidatura de Dilma, lembrou que 12 dos 17 diretores decidiram apoiar a petista, quatro ficaram neutros e apenas o ex-candidato do partido ao governo, Luis Bassuma, apoiou Serra.



Já na terça-feira, 26, haverá carreata seguida de ato público em Vitória da Conquista, com a presença de Dilma e do governador eleito Jaques Wagner. O PT resolveu promover um evento no local como resposta à visita que o candidato Serra fez a Vitória da Conquista, no início do segundo turno. Foi agradecer aos eleitores por ter vencido a eleição do primeiro turno no local.





