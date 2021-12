Presidenciáveis tentam atrair confiança de empresários

O momento econômico brasileiro, com a expectativa de inflação acima da meta este ano e um aumento do PIB em torno de 1% foi o principal assunto dos três candidatos mais bem colocados na disputa presidencial deste ano, de acordo com as recentes pesquisas de opinião.



Durante um encontro com empresários na Confederação Nacional da Indústria (CNI), os três candidatos à Presidência da República - Eduardo Campos (PSB), Dilma Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB) - apresentaram as propostas que pretendem implementar para fazer o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento.



O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, conseguiu arrancar aplausos da plateia que estava no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao criticar a atual política econômica do Brasil.



Campos disse que o país precisa refletir melhor a respeito das mudanças verificadas no mundo após o que chamou de "a maior crise do capitalismo", após 2008. "Nós que pensamos que era só uma 'marolinha' temos que refletir melhor", lembrando da expressão utilizada pelo ex-presidente Lula para definir o cenário econômico à época.



Mudanças profundas



O candidato defendeu a necessidade de profundas mudanças políticas no país para fazer frente aos desafios econômicos e afirmou acreditar que os principais adversários dele estariam presos a circunstâncias políticas que os impediriam de implementar as mudanças necessárias.



"O padrão político brasileiro faliu, esclerosou. Para chegarmos a um outro ambiente precisamos de uma nova lógica, que não é esta patrimonialista, focada na velha república", afirmou o ex-governador de Pernambuco, para, em seguida, referir-se à presidente Dilma Rousseff (PT), que disputa a reeleição, e ao senador mineiro Aécio Neves (PSDB), segundo colocado nas principais pesquisas de opinião.



"Eu respeito a Dilma e não vim até aqui para falar dela, assim como respeito a história de vida de Aécio, mas as circunstâncias que cercam os dois impedem que eles promovam mudanças nas estruturas do país", disse Campos.



Campos prometeu tomar a frente nas discussões de temas sensíveis aos interesses do setor produtivo, como a reforma tributária, cujo projeto prometeu encaminhar ao Congresso Nacional como primeiro ato de governo.



Se Campos colocou Dilma e Aécio no mesmo patamar, o senador mineiro fez questão de deixar claro que considera a presidente a "única adversária" no debate. Para Aécio, tanto ele quanto o ex-governador de Pernambuco representariam um novo caminho.



O repórter viajou a convite da Fieb

