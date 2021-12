Presidenciáveis são capa da Rolling Stone de setembro

Os três principais candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV) estampam as capas da edição deste mês de setembro da Revista Rolling Stone Brasil. Segundo o site da publicação, esta será a primeira vez que a Rolling Stone chega às bancas com capas diferentes para um mesmo conteúdo. Todas as revistas apresentam entrevistas exclusivas com os presidenciáveis, abordando as propostas e motivações dos candidatos para disputar a Presidência.

